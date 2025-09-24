Температура достигла плюс 13,3 градуса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Теплая погода, соответствующая нормам конца августа, фиксируется в Амурской области. Ночью 24 сентября в Благовещенске побит тепловой рекорд, сообщили в Амурском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С начала третьей декады сентября на территории Амурской области сохраняется высокий температурный фон. Уровень среднесуточных температур превышает многолетние нормы на 4-7 градусов и соответствует концу августа. Такое тепло связано с влиянием теплого сектора юго-западного циклона. В столице региона ночь 24 сентября стала рекордно теплой для этой даты, с температурой плюс 13,3 градуса. Прошлый рекорд плюс 11 градусов был зафиксирован в недавнем 2020 году", - говорится в сообщении.

Самая высокая ночная температура была зафиксирована в Белогорске на отметке 13,7 градуса тепла и в поселке Архара - 13,9 градуса тепла. В Братолюбовке и Константиновке было 13,5 градуса выше нуля. При этом в Тындинском и Сковородинском округах было лишь 1-3 градуса тепла.

Отмечается, что теплая погода в Амурской области будет сохраняться и чередоваться с волнами холода. Новые тепловые рекорды также ожидаются в конце сентября и начале октября.