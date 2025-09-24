В Омске после массовых жалоб на загрязнение атмосферы организовали проверку

Соблюдение природоохранного законодательства оценит региональное СУ СК РФ

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Омской области после массовых жалоб жителей Омска на регулярное загрязнение атмосферы и отсутствие реакции компетентных органов организовали проверку соблюдения природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78-е из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы, в городе по несколько дней подряд фиксируются превышения предельно допустимой концентрации различных загрязняющих веществ.

"В комментариях в аккаунте информационного центра СУ СК России массово обратились жители города Омска по вопросу нарушения природоохранного законодательства. <…> Руководитель следственного управления СК России по Омской области Батищев Виталий Владимирович дал указание подчиненным сотрудникам организовать по данному факту процессуальную проверку по ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены Батищевым В.В. на личный контроль", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в городе "в результате функционирования промышленных предприятий систематически происходят выбросы вредных веществ, из-за чего местные жители задыхаются". Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли.