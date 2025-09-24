Путешественник оставил ее во время экспедиции в Индийском океане из-за поломок

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Весельную лодку "Акрос", которую путешественник Федор Конюхов оставил во время экспедиции в Индийском океане из-за поломок, планируют найти возле Австралии в начале 2026 года. На ее основе будет построено новое судно для путешествий, сообщил он ТАСС.

"Конечно, будет [вторая попытка пересечения Атлантики и Индийского океана], но нужно строить новую весельную лодку. Но это займет годы. Мы сейчас ждем, пока мою весельную лодку прибьет к Австралии. А ее должно прибить где-то в начале следующего года. Мы ее заберем и по ней начнем уже строить другую", - сказал Конюхов.

Путешественник собирался добраться от Южной Америки до Австралии, преодолев расстояние в 18 тыс. км за 200 дней. Экспедиция завершилась в марте 2025 года на 115-й день из-за многочисленных поломок весельной лодки. Мореплавателя посреди Индийского океана забрал на борт китайский сухогруз. Лодка продолжила дрейфовать.

Несмотря на окончание плавания, Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. За 68 суток он добрался от Южной Америки до Индийского океана.

Переход к Австралии стал вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, первую часть которого Конюхов преодолел в 2018-2019 годах. Тогда он прошел 11 тыс. км за 153 дня. Для перехода была использована та же лодка "Акрос".

Длина судна составляет девять метров, вес пустого корпуса - 400 кг. На "Акросе" есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также для отдыха. Лодка создана из расчета, что путешественнику придется столкнуться со штормами, а значит, она должна выдерживать многодневные удары волн и перевороты. На лодке было припасено 100 кг сублимированных продуктов из расчета потребления 5 тыс. калорий в день, установлена спутниковая связь, солнечные батареи и электрический опреснитель воды.