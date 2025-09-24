Они прибыли из Ростовской и Иркутской областей, Краснодарского края

ЛУГАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Семь первых земских работников культуры приступили к работе в Луганской Народной Республике. Они прибыли из Ростовской и Иркутской областей, Краснодарского края, городов ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве культуры.

"По результатам проведенного в первую волну отбора кандидатур на замещение вакантных должностей конкурсной комиссией министерства были отобраны первые кандидаты на получение единовременной компенсационной выплаты в 2025 году в размере по 2 млн рублей, семь из которых уже приступили к работе в учреждениях культуры региона. Эти выплаты помогают компенсировать затраты на переезд и обустройство на новом месте, а также стимулируют молодых специалистов выбирать работу в сельских учреждениях культуры", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра Максимом Кучарским.

Победители, трудоустроенные в рамках программы, прибыли из Ростовской и Иркутской областей, Краснодарского края, городов ЛНР. На сегодняшний день министерство ведет работу по сбору заявок от претендентов на участие в дополнительном конкурсном отборе программы.

Отмечается, что Минкультуры региона совместно с муниципальными образованиями ЛНР работают над созданием документа, регламентирующего предоставление региональных мер поддержки, которые смогут не только привлечь, но и удержать квалифицированных специалистов в сельской местности. Помимо этого, в 2026 году рассматривается возможность предоставления служебного жилья для прибывших или переехавших работников культуры, предоставления льгот по оплате коммунальных услуг.

В ЛНР в отрасли по состоянию на 1 августа 2025 г. предусмотрено 8 681 штатная единица, из них 7 299 - в муниципальных образованиях и 1 382 - в государственных бюджетных учреждениях культуры. Фактическая численность трудящихся в отрасли составляет 6 837 работников. Всего около 2 тыс. вакансий в ЛНР сохраняется по состоянию на сегодняшний день. Наибольшее количество вакансий от установленной штатной численности министерством фиксируется в прифронтовых Северодонецком и Рубежненском городских, а также в Кременском муниципальном округах.

О программе

В 2025 году Министерство культуры РФ запустило программу "Земский работник культуры". Программа направлена на решение кадрового вопроса учреждений культуры в малых городах и сельской местности. Ее участниками становятся специалисты, переехавшие на место работы в населенные пункты с численностью до 50 тыс. человек.

Размер выплаты составляет 2 млн рублей для специалистов, трудоустроенных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в субъектах Дальневосточного федерального округа. Для остальных регионов установлен размер выплаты в 1 млн рублей.

В программе участвуют 87 субъектов Российской Федерации, за исключением городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга.