В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Долг по зарплате в размере более 26 млн рублей выплачен 240 работникам одной из нефтесервисных компаний в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Нижневартовска провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы в обществе с ограниченной ответственностью "Контакт интернэшнл". В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 240 работниками за июль 2025 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 26 млн рублей. В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте, компания "Контакт интернэшнл" осуществляет обустройство нефтяных месторождений, строительство, реконструкцию, сервисное обслуживание объектов добычи и транспортировки нефти и газа.