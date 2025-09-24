Время задержки составляет более часа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать электричек задерживаются и две отменены на Финляндском направлении в Петербурге по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

"На участке Новая Деревня - Лахта - Лисий Нос по техническим причинам задержаны электропоезда", - говорится в сообщении.

Как уточняет официальный Telegram-канал Октябрьской железной дороги, время задержки составляет более часа.

Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения. В случае опоздания поезда более чем на час пассажиры могут оформить возврат билета.