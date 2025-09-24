Вход на мероприятие свободный

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы подготовили обширную развлекательную программу в рамках 13-го Московского мотофестиваля, приуроченного к закрытия мотосезона в столице 27 сентября. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, на фестивале состоится розыгрыш мотоцикла, а также выберут главную столичную мотоледи.

"Уже в эту субботу приглашаем всех желающих присоединиться к праздничной программе 13-го Московского мотофестиваля. Мы регулярно подчеркиваем важность безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Для этого в том числе проводим мотофестивали, которые привлекают множество зрителей и участников", - сказал Ликсутов.

Участников ждет развлекательная программа, полевая кухня и точки раздачи еды, зажигательные выступления известных артистов. Днем на фестивале состоится конкурс "Мотоледи". Вечером подведут итоги розыгрыша главного приза фестиваля - мотоцикла. Вход на мероприятие свободный.

Колонна из тысяч мотоциклистов стартует в 12:00 со смотровой площадки на Воробьевых горах и проследует по внешней стороне Садового кольца, а затем присоединится к гостям фестиваля. Мотоклубы, которые принимали участие в жеребьевке, построятся в соответствии со своим номером. Остальные участники займут места по мере прибытия на площадку.

Начало мотосезона в этом году отметили 26 апреля. Фестиваль на Воробьевых горах посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей праздника провели программу с концертом известных исполнителей, мастер-классами и шоу. Колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу. Впервые в истории в заезде участвовала ретротехника из музея "Моторы войны". Сотрудники Центрального музея Вооруженных сил России, в котором хранится оригинал водруженного на здании рейхстага Знамени Победы, подготовили его копию к весеннему мотофестивалю. Знамя закрепили на мотоцикле одного из участников заезда по Садовому кольцу. Всего в тот день в колонне проехали более 10 тыс. мотоциклистов.