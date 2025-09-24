В аэропорту Сочи, где также вводились ограничения, формируется расписание для прибытия и обслуживания самолетов

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Геленджика, где ранее вводились ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, приступил к работе согласно расписанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что в аэропортах Сочи и Геленджика сняты введенные для обеспечения безопасности полетов ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"По оперативным данным, вылеты из аэропорта Геленджик идут согласно расписанию. Все режимные ограничения воздушного пространства, ранее введенные для безопасности перелетов, сняты", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту Сочи, где также вводились ограничения, в настоящий момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС, готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений.

"Экипажами семи рейсов в целях обеспечения безопасности полетов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. По готовности экипажей и ВС, борты начнут вылетать в аэропорт Сочи. <…> Рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.