Сорочинская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Сорочинская межрайонная прокуратура потребовала взыскать с нефтедобывающей организации 64 млн рублей за загрязнение более 16 тыс. кв. м почвы. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"Межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием о взыскании с юридического лица причиненного окружающей среде ущерба на сумму свыше 64 млн рублей, а также о рекультивации нарушенного земельного участка", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в марте 2025 года на земельном участке сельскохозяйственного назначения рядом с объектами добычи углеводородов произошел разлив нефти. В результате происшествия загрязнено свыше 16 тыс. кв. метров почвы.

На основании постановления прокурора начальник участка нефтяной организации привлечен к административной ответственности за порчу земель, добавили в ведомстве.