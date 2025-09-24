Меры поддержки будут предоставлять на тех же условиях, что и ранее

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали проект нового регионального закона "О социальной поддержке в Приморском крае Героев Российской Федерации, Героев Приморья и членов их семей", следует из онлайн-трансляции.

"Документ, в частности, устанавливает право на однократное получение денежной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Приморья вдове (вдовцу) погибшего Героя РФ или Героя Приморья, в случаях, если на дату его гибели уже было установлено право на получение денежной выплаты и выдано свидетельство, удостоверяющее это право", - уточнили в пресс-службе парламента.

В соответствии с законопроектом ежегодную и ежемесячную денежные выплаты вдове и детям погибших Героев РФ (дважды) будут предоставлять без требования о регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории Приморского края - данное изменение коснется вдовы и дочерей дважды Героя РФ Михаила Гудкова. Вдовы героев, не вступившие в повторный брак, смогут получать ежемесячную денежную выплату при выходе на пенсию.

Предусмотрены меры социальной поддержки: однократная денежная выплата Герою РФ, Герою Приморья на приобретение в собственность жилого помещения на территории Приморского края; ежемесячная денежная выплата Герою РФ, Герою Приморья в размере 30 тыс. рублей; ежегодная денежная выплата членам семьи погибшего Героя Приморья в размере 30 тыс. рублей; ежемесячная денежная выплата ребенку (детям) погибшего Героя Приморья; социальная выплата на санаторно-курортное лечение Герою РФ, Герою Приморья, членам семьи погибшего Героя Приморья. При этом изменен срок обращения за установлением права на получение санаторно-курортного лечения с трех лет на два года.

По данным регионального правительства, закон объединит все меры социальной поддержки героев Российской Федерации, героев Приморского края и членов их семей. Знака "Герой Приморья" удостоены 29 человек, из них девять - посмертно. Законопроектом предлагается перечисленные меры поддержки предоставлять на тех же условиях в том же порядке, что и ранее.