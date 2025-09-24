В КЧР умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Смородин на 104-м году жизни

Он был удостоен высшей награды республики - ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой"

ЧЕРКЕССК, 24 сентября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Карачаево-Черкесии (КЧР) Федор Смородин умер на 104-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Горькая и печальная новость. На 104-м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя КЧР Федора Владимировича Смородина. Он был ровесником Карачаево-Черкесии и всей своей жизнью служил примером мужества, стойкости и патриотизма", - говорится в сообщении.

Ветеран пользовался заслуженным уважением земляков, был удостоен высшей награды республики - ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". "Это невосполнимая утрата для всей республики. Искренние соболезнования родным и близким ветерана. Мы разделяем вашу скорбь. Светлая память о Федоре Владимировиче останется в наших сердцах", - написал Темрезов.

Смородин ушел на фронт в 19 лет, был связистом. Дошел до Австрии, где и встретил Великую Победу. За боевые заслуги отмечен многими наградами, в числе которых орден Отечественной войны, медали "За оборону Кавказа", "За взятие Австрии".