МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Антикварный базар и квиз-экскурсии пройдут в Махачкале в рамках всероссийского туристического форума "Открытый Дагестан" и Международного фестиваля народных художественных промыслов "Хранители традиций" с 25 по 28 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма Дагестана.

"В рамках Международного фестиваля "Хранители традиций" будет работать специальная площадка - антикварный базар. Это уникальная возможность для коллекционеров и всех, кто ценит историю, воплощенную в вещах", - говорится в сообщении. На площадке представятредкие экземпляры винтажной и антикварной посуды, предметов быта и декора.

Для гостей фестиваля также будет запущена квиз-экскурсия. В нескольких локациях в центре города будут размещены декоративные арки - фотозоны. На каждой из них будет расположена подсказка, где искать следующую точку маршрута. "Каждая арка - это произведение искусства, украшенное традиционными орнаментами одного из народов нашей республики", - добавили в пресс-службе.

На площадке фестиваля по улице Пушкина и на бульваре Сулеймана Стальского развернется выставка народных художественных промыслов.

В мероприятиях ожидается участие представителей туриндустрии и мастеров народных промыслов из российских регионов, Киргизии и Белоруссии. В рамках деловой программы форума участники планируют обсудить туристские продукты и маршруты, изменения в законодательстве и регулировании отрасли, а также взаимодействие туризма с культурой, модой и народными художественными промыслами.

Форум и фестиваль проводятся в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при поддержке администрации Махачкалы. Организатором выступает Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

