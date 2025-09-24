В Приморье таможенники обнаружили почти 3 тыс. дронов в фурах из Китая

Также обнаружены более 200 единиц комплектующих

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Таможенники в пункте пропуска в Приморье задержали почти 2,7 тыс. квадрокоптеров, более 200 единиц комплектующих и два БПЛА самолетного типа в фурах из Китая, сообщается в Telegram-канале ФТС России.

Дроны и комплектующие к ним находились в двух грузовиках, которые досмотрели в пункте пропуска "Пограничный". Коробки с беспилотниками были скрыты среди других товаров. Некоторые квадрокоптеры оснащены камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов. Товар был задекларирован как игрушки и следовал в адрес российской фирмы. "Незаконно ввезенные в таком количестве дроны несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан", - отмечается в сообщении.

Груз изъяли и направили на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе цели ввоза в Россию.

По факту недекларирования заведено дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). По результатам рассмотрения материалы дела будут переданы в суд. Санкцией статьи предусмотрен штраф до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией. В случае принятия судом решения о конфискации технику передадут в Минобороны России для целей и задач СВО.