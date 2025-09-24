Третье место занял Иосиф Сталин

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Историки-лекторы общества "Знания" считают Петра I и Владимира Путина самыми значимыми личностями в истории России, причем президента РФ чаще называли молодые специалисты и женщины. Данные опроса, проведенного среди 300 специалистов по истории в рамках всероссийского конкурса "Знание. Лектор", есть в распоряжении ТАСС.

"Общество "Знание" провело опрос в рамках всероссийского конкурса "Знание. Лектор" в номинации "История и политика". Самых значимых личностей в истории России выбрали 300 специалистов по истории со всей страны. Мужчины чаще называли Петра I, женщины - Владимира Путина", - говорится в результатах опроса.

Так, Петра I выбрали 19% респондентов, назвав его преобразователем страны и создателем сильного государства и флота. Почти столько же голосов набрал Владимир Путин (18%) - участники отметили его лидерские качества и роль в развитии современной России. Третье место занял Иосиф Сталин (15%), чье имя связывают с победой в Великой Отечественной войне и превращением СССР в индустриальную державу.

При этом ответы различались в зависимости от пола и возраста участников. Мужчины чаще называли Петра I, Сталина и Путина, женщины - Путина, Петра I и Екатерину II. Молодежь до 35 лет чаще других выбирала президента России. В рейтинг также вошли Иван III, Владимир Ленин, Георгий Жуков, Александр II, князь Владимир, Александр Суворов, Иван Грозный, Юрий Гагарин, Александр III и Александр Пушкин.

"Конкурс "Знание. Лектор" объединил самых разных экспертов по отечественной истории: преподавателей вузов и колледжей, школьных учителей, руководителей региональных органов власти и патриотических организаций, методистов, сотрудников музеев, архивистов, политических обозревателей и военных корреспондентов. Всего они назвали 14 самых значимых личностей в истории России", - отметил заместитель генерального директора по управлению проектами Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Номинация "История и политика" объединила участников, чьи лекции посвящены защите исторической правды, основам внутриполитического устройства России, принципам и вызовам государственной политики, а также международным союзам и партнерствам, в которых участвует Россия.

О конкурсе

"Знание. Лектор" - это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За пять лет в нем приняли участие 62 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 17 тыс. лекций.