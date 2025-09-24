Родители смогут эффективно и быстро решать вопросы жизнеустройства, оставив на время несовершеннолетних детей под присмотром специалистов

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Услуга по кратковременному присмотру за детьми для родителей, которые проживают в кризисных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения, появится в Оренбургской области. Соответствующие изменения в региональное законодательство утвердили депутаты Законодательного собрания области, следует из данных трансляции заседания.

"Введение данной услуги позволит родителям более эффективно и быстро решать вопросы жизнеустройства, в том числе связанные с образованием, здравоохранением, трудоустройством, получением выплат. Оставив на время несовершеннолетних детей под присмотром специалистов отделения, родители получат возможность оформить выплаты, пройти медицинскую комиссию, решить вопросы с устройством детей в детский сад или школу, а также вопрос по трудоустройству", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Услуга няни, как уточняется в документе, будет доступна для граждан, которые проживают в кризисных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения.