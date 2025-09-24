Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, ожидается, что в течение дня все работы по восстановлению электроснабжения будут завершены

КУРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Перебои со светом, вызванные атакой Вооруженных сил Украины на город Льгов Курской области 23 сентября, остаются в Конышевском и Льговском районе, а также в Ивановском сельсовете Рыльского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

23 сентября ВСУ нанесли удары по городу Льгову, часть потребителей в пяти районах Курской области осталась без электроснабжения. Рыльский, Глушковский и Кореневский районы переключены на резервные источники питания, сообщал Хинштейн.

"Перебои со светом остаются в Конышевском и Льговском районах, а также в Ивановском сельсовете Рыльского [района]. Рассчитываем, что в течение дня все работы по восстановлению электроснабжения будут завершены", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, разрушений жилых и социальных объектов нет.