За нарушение родителей или законных представителей могут оштрафовать

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Оренбургской области внесло изменения в нормативную базу, запретив несовершеннолетним одним посещать водоемы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона, по инициативе которой был принят законопроект.

"В частности, по инициативе органов региональной прокуратуры установлен запрет нахождения несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, на водных объектах общего пользования без присмотра законных представителей или лиц, осуществляющих контроль за мероприятиями с участием детей", - сказано в сообщении.

По данным регионального парламента, изменения закрепили в законе "О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области". За нарушение запрета родителей или законных представителей могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей.