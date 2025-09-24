С начала 2025 предпочли рожать в присутствии близкого человека 49% рожениц

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Популярность партнерских родов растет в Московской области, с начала текущего года 49% будущих матерей предпочли рожать в присутствии близкого человека. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Роды - одно из самых ярких и важных событий в жизни женщины. И многим в этот момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет количество пар, предпочитающих партнерские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что роженицы в Московской области могут бесплатно воспользоваться услугой партнерских родов. Кроме того, в перинатальных центрах и родильных домах региона доступны мягкие и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы.

В министерстве напомнили, что узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Подмосковье работает Единый кол-центр системы родовспоможения региона.