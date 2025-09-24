АТОР опровергла информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

Речь идет о якобы новых ограничениях Рима, который будто бы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что Италия якобы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС, не соответствует действительности. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Речь идет о якобы новых ограничениях от Италии, которая будто бы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС - Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву, включая даже транзит. Однако эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее о том, что Италия якобы запрещает россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы, сообщил Telegram-канал Shot.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что перечисленные страны не вводили ограничений для россиян - обладателей действующих биометрических паспортов. Соответствующие запреты есть, но они касаются исключительно граждан, путешествующих по паспортам старого образца с пятилетним сроком действия. "И это давно не новость. Например, Латвия прекратила их признавать с 15 июля 2025 года, а Франция - с 14 апреля 2025 года", - объяснил он.

Эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов подчеркнул, что консульство Италии не закрывает въезд в принципе, а лишь следует уже сложившейся европейской практике. "Теперь при выдаче шенгенской визы в пятилетний паспорт оно обязательно ставит отметку, в какие именно страны Шенгенской зоны владельца такого документа могут не пропустить", - сказал он.

Рекомендации туристам

В АТОР настоятельно рекомендуют туристам оформить биометрический загранпаспорт.

"Все больше стран мира активно внедряют системы автоматизированного паспортного контроля, рассчитанные именно на биометрические документы. <…> Хотя единая практика признания паспортов в Шенгенской зоне пока окончательно не сформирована, тенденция движется именно в сторону повсеместного принятия биометрии, и новые правила могут вступить в силу в любой момент", - рассказал Мурадян.

Что касается реального положения дел с визами в Италию, то процесс их выдачи продолжается. Визовые центры Италии в России работают в штатном режиме и принимают документы как по биометрическим, так и по небиометрическим паспортам. Срок рассмотрения заявлений в среднем составляет около двух месяцев. При этом Италия сохраняет статус одной из самых лояльных стран Шенгена: по итогам 2024 года доля отказов в московском консульском округе составила 4,3%, что даже ниже показателя 2023 года (5,4%), добавили в АТОР.