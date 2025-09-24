Решение включает еще ряд мер поддержки, в том числе бесплатные лекарственные препараты, бесплатное питание и проживание на период пребывания в образовательных организациях, бесплатный проезд в общественном транспорте и другое

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Список мер поддержки для детей-сирот расширили в Москве. Законопроект поддержали депутаты Мосгордумы на заседании во среду, передает корреспондент ТАСС.

"Москва значительно расширяет меры поддержки детей-сирот. Наш приоритет - сделать все, чтобы те, кто растет без отца, матери, кто потерял родителей в период обучения, испытывает проблемы со здоровьем, в полной мере были защищены. Сегодня приняли важные изменения в закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве", - прокомментировал принятое решение председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что благодаря закону дети-сироты получат право на обучение в государственных вузах столицы по программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты за счет бюджета Москвы. Кроме того, дети-сироты смогут получать ежемесячные выплаты на содержание до завершения обучения по программам общего образования. Также предусматривается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в течение всего периода обучения.

"Выпускники образовательных учреждений будут однократно обеспечиваться одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или по желанию денежной компенсацией, а также единовременным денежным пособием", - добавил Шапошников.

Председатель уточнил, что решение включает еще ряд мер поддержки, в том числе бесплатные лекарственные препараты, бесплатное питание и проживание на период пребывания в образовательных организациях, бесплатный проезд в общественном транспорте и другое.