МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Суздаль - это город-музей, в котором все пропитано русской историей. Такими впечатлениями от посещения Суздаля поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции РБК.

Песков признался, что ранее был в Суздале только по работе, поэтому ничего особо увидеть не удалось. "А вот так в воскресенье просто погулять по Суздалю - это просто прекрасно, - рассказал пресс-секретарь президента. - Во-первых, все пропитано историей, такой нашей, русской. Город-музей, город, который и жгли, и поляки там сидели. Я, кстати, не знал, что там несколько лет сидели поляки. Поляки вырезали детей и женщин в наших деревнях и совершали набеги на Москву. Одновременно они тогда сидели и в московском Кремле, приблизительно в то же время".

Он подчеркнул, что такой исторический факт о "польских бандах" совершенно не означает, что Россия должна испытывать "какую-то историческую ненависть к полякам". "Хотя имеем все основания испытывать неприязнь к руководству Польши", - заметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что ему не часто удается куда-то выбраться с семьей из-за плотного графика, в том числе его жены Татьяны Навки. "Она же сама такая очень активная. У нее все расписано на много недель вперед. Тем не менее все-таки бывает [удается выбраться]. Главное - вдвоем с детьми пообщаться, это, наверное, самое главное", - сказал Песков.