Пассажирские речные суда вновь вышли в рейсы на Хабарку, Кего, Бревенник и Экономию

АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Навигация пассажирских речных теплоходов возобновлена на Северной Двине в Архангельске, сообщает администрация города. Движение на реке было закрыто накануне из-за сильного ветра, частично открыто утром 24 сентября по одному маршруту.

"Навигация на Северной Двине возобновлена. Пассажирские речные суда вновь вышли в рейсы на Хабарку, Кего, Бревенник и Экономию", - указано в сообщении.

По данным Севгидромета, в Архангельске +7 градусов, дождь, ветер, местами порывы 15-20 м/с.