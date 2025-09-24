По данным исследования института, Ассоциации АПРИОРИ и Фонда "Сколково", главными барьерами индустрии являются сложности с продвижением, финансовые ограничения, технологическая зависимость от зарубежных сервисов и кадровый дефицит

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Четыре из пяти российских игровых студий (80%) активно используют инструменты искусственного интеллекта на различных этапах разработки игр. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Института развития интернета (ИРИ), Ассоциации АПРИОРИ и Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), поступившие в ТАСС.

"ИИ становится стандартом: 80% студий используют его в работе, чаще всего - для написания кода (47,8%), создания и обработки графики (40,4%), а также генерации сценариев (28,7%) и диалогов (27,9%)", - говорится в результатах исследования.

Исследование также показало, что главными барьерами индустрии являются сложности с продвижением (66,9%), финансовые ограничения (65,4%), технологическая зависимость от зарубежных сервисов (62,5%) и кадровый дефицит (36,8%).

"Результаты исследования подтверждают, что интеграция ИИ уже стала массовой практикой в российских студиях. Это помогает автоматизировать рутину и сосредоточиться на творчестве. Для нас эти данные - ориентир при формировании мер поддержки индустрии. То, что 80% студий используют ИИ, - это сильный тренд. Но для нас важнее не статистика, а ее смысл: российский геймдев технологичен и адаптивен", - отметил генеральный директор АПРИОРИ Александр Михеев.

Проведенное исследование - первое в своем роде в России, направленное на понимание используемого инструментария в игровой индустрии, отметил заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков. "Мы видим, что большую часть рынка составляют малые и независимые команды из 39 регионов - это свидетельствует о здоровой экосистеме. Несмотря на вызовы, такие как финансовые ограничения и технологическая зависимость, индустрия демонстрирует устойчивость. Надеемся, что результаты помогут определить направления поддержки и развития отечественных альтернатив зарубежным сервисам", - сказал он. Аналитические выводы и рекомендации, сделанные по итогам исследования, будут направлены в профильные организации, регуляторам и в центр компетенций "Игровые сервисы" при Минцифры России.

В опросе, проведенном с 15 по 28 июля 2025 года, приняли участие около 140 представителей студий и индивидуальных разработчиков из 39 регионов России. География охватила как крупнейшие центры геймдева (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), так и региональные команды. Большинство респондентов - малые и независимые команды (90,5%). В выборке представлены руководители (47,8%), технические директора и разработчики (22,1%).