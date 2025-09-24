Оно было нарушено из-за атак со стороны ВСУ

БЕЛГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты коммунальных служб восстановили электроснабжение и подачу воды в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации района Виталий Кутоманов.

Ночью из-за атак со стороны ВСУ жители Краснояружского района остались без электроснабжения, были перебои с водой.

"Специалисты коммунальных служб устранили последствия аварийного отключения. В данный момент электроснабжение полностью восстановлено, также проведены работы по улучшению качества водоснабжения", - написал он.

Кутоманов выразил благодарность аварийным бригадам за профессионализм и быстрое реагирование. Он отметил, что при возникновении проблем с подачей воды или электричеством жители могут обратиться за помощью по телефону ЕДДС - 112.