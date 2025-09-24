Законопроект поддержали 27 депутатов из 42

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области по инициативе руководства города Оренбурга увеличили штрафы за несоблюдение запрета на сброс, складирование, размещение мусора, отходов спила деревьев, а также листвы и веток вне специально отведенных для этого мест, следует из данных трансляции.

"Принято", - сказал председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев по итогам голосования за законопроект, который поддержали 27 депутатов из 42.

Размер штрафов за несоблюдение запрета на сброс, складирование, размещение мусора, отходов спила деревьев, а также листвы и веток вне специально отведенных для этого мест, согласно пояснительной записке к законопроекту, увеличили до 2-3 тыс. рублей для граждан, до 5-20 тыс. рублей для должностных лиц и до 100-200 тыс. рублей для организаций. За повторное нарушение в течение одного года размер штрафов вырастет еще почти в два раза. Изменения в законодательстве вступят в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы Оренбурга Альберт Юмадилов назвал причины для увеличения штрафов. Одна из них - несоразмерность наказания с затратами муниципалитета на ликвидацию навалов возле контейнерных площадок и несанкционированных свалок. По его мнению, незначительность сумм, например, 15-40 тыс. рублей для юридических лиц, не побуждает в будущем не нарушать правила обращения с мусором и заключать договоры на его вывоз с региональным оператором.

"Также на территории муниципального образования "город Оренбург" имеются несанкционированные стихийные свалки негабаритного строительного мусора, на ликвидацию которых требуется выделение значительного количества бюджетных средств, которые могли бы быть направлены на решение иных важных для муниципалитета задач", - отметил Юмадилов.

В 2025 году на территории Оренбурга практически в два раза возросло количество дел об административных правонарушениях, касающихся несоблюдения правил складирования мусора, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. "Из чего следует, что действующая мера ответственности <…> должным образом не воздействует на потенциальных нарушителей в сфере обращения с отходами", - сделали выводы авторы инициативы.