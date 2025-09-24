Решение о введении и об отмене экстраординарной ситуации сможет приниматься региональным правительством по представлению Госветслужбы на основании сведений от органов местного самоуправления

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Забайкалья приняли в окончательном чтении закон, который предусматривает возможность введения в регионе экстраординарной ситуации, допускающей эвтаназию бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

"Документ предусматривает возможность умерщвления бесхозных собак при объявлении экстраординарной ситуации на территории всего края или отдельных муниципалитетов. Введение такого режима будет носить временный характер и применяться будет только в случаях, когда действующие меры не могут обеспечить безопасность людей", - говорится в сообщении.

При этом решение о введении и об отмене экстраординарной ситуации, о периоде ее действия сможет приниматься правительством Забайкалья по представлению Госветслужбы края на основании сведений от органов местного самоуправления.

Помимо этого, с 1 октября в регионе будет введена обязательная регистрация домашних собак. Процедура будет организована Госветслужбой региона за счет владельцев. На регистрацию животных для владельцев будет выделено пять месяцев. Далее с 1 марта 2026 года за отсутствие регистрации будет назначаться штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Проблема контроля за бездомными животными была поднята в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. Тогда в регионе вводили режим повышенной готовности, однако проблема сохранялась. В декабре 2022 года при нападении собак погибла 68-летняя жительница села Хадакта Улетовского района. В июне 2024 года собаки напали на девятилетнего мальчика в детском лагере на озере Арахлей в Читинском районе, ему потребовалось длительное лечение.