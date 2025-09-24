Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе также добавил, что боевой опыт приучает к дисциплине

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Приобретенный во время боевых действий опыт учит сдержанности и принятию взвешенных решений в мирной жизни. Такое мнение высказал в интервью ТАСС полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, один из бывших командиров батальона "Спарта" Артем Жога.

"Боевые действия много чему меня научили. Например, сдержанности: подумать несколько раз над какими-то своими решениями, чтобы, получив задачу, сохранить максимальное количество личного состава. Этот опыт также полезен и в гражданской жизни, потому что от твоего решения на посту зависят жизнь и благополучие граждан. Может быть, не так сиюминутно, но в долгой перспективе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как боевой опыт помогает в мирной жизни.

Кроме того, боевой опыт приучает к дисциплине, добавил собеседник агентства. "Чтобы работать постоянно "24 на 7", нужен характер, закалка, хорошее физическое здоровье", - сказал он.