ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Россия, Белоруссия и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия в области предупреждения и ликвидации ЧС в рамках совместной коллегии глав чрезвычайных ведомств. 12-я межведомственная трехсторонняя встреча прошла в Иркутске в среду, согласно протоколу, в этом году председательствует Россия в лице главы МЧС Александра Куренкова.

"Годовые планы, за которые мы сегодня отчитались, полностью выполнены. Также спланирована работа уже и на 13-ю коллегию. Многое сделано и будет сделано еще больше", - сказал Куренков по итогам заседания, добавив, что между странами связь налажена "буквально моментально".

"В частности, в феврале 2026 года пройдет международная научно-практическая конференция фестиваль водолазных профессий "Русский лед - 2026". Кроме того, летом в Беларуси запланирован 19-й международный слет юных спасателей и пожарных, а также в сентябре следующего года в Казани впервые пройдет международный салон "Комплексная безопасность - 26", - добавил Куренков, перечислив важные межведомственные мероприятия трех стран в предстоящем году.

Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский отметил, что в рамках такого взаимодействия белорусские спасатели приобретают практические навыки. Например, Белоруссия выразила заинтересованность в подготовке пиротехников более высокого класса. Министр чрезвычайного ведомства Казахстана Чингис Аринов добавил, что в 2025 году ведомства осуществили обмен опытом в сфере пожарной безопасности, мониторинга и прогнозирования ЧС. "В рамках Совместной коллегии мы интегрируем цифровые решения, усиливаем сотрудничество, а также готовим новое поколение специалистов", - сказал Аринов.

Проведение мероприятия в Иркутске, на Байкале, - объекте всемирного наследия - акцентирует внимание на глобальной значимости вопросов экологической безопасности. Их решение является основой для защиты окружающей среды и населения от негативных воздействий различного характера, подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев.

Заседания Совместной коллегии с 2013 года проводятся ежегодно в трехстороннем формате. Предыдущее заседание Совместной коллегии прошло в сентябре 2024 года в Алма-Ате. По итогам встречи стороны провели в январе крупные межведомственные учения "Безопасная Арктика - 2025", а также практические учения Корпуса сил СНГ на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС РФ в Подмосковье в мае текущего года. Следующее заседание Совместной коллегии пройдет в Белоруссии в 2026 году.