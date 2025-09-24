Немецкий политик Нимайер получил временный статус в России

Он также подал заявление на получение российского гражданства

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил ТАСС, что из-за давления властей ФРГ запросил убежище в России и уже получил временный статус, а теперь подал заявление на получение гражданства.

"Да, я подал заявление на получение политического убежища в ноябре прошлого года и получил временный статус в марте. Сейчас я подал заявление на получение российского гражданства, поскольку не могу вернуться в Германию, так как мой паспорт был аннулирован, а мой дом обыскали еще в марте 2023 года", - отметил он.

По словам Нимайера, немецкие власти преследуют любого лидера оппозиции, который не выступает против России и не поддерживает НАТО. По его словам, давление на него усилилось после того, как он призвал правительство экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца открыть трубопровод "Северный поток - 2".