АТОР: отказы россиянам во въезде в КНР из-за штампов Турции в паспорте единичны

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что при наличии действующего вида на жительство в Турции риск отказа во въезде в Китай максимален

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Случаи отказов россиянам во въезде в Китай из-за наличия в загранпаспорте штампов Турецкой Республики единичны, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"На текущий момент они единичны", - сказал он.

Эксперт отметил, что для посещения Китая россиянам рекомендуется иметь при себе загранпаспорт с минимальным количеством штампов Турецкой Республики или получить паспорт, в которых они полностью отсутствуют. При наличии действующего вида на жительство (ВНЖ) в Турции риск отказа во въезде в КНР максимален, указал Мурадян.

"Еще на этапе наличия визовых ограничений и правил транзита, которые устанавливала КНР в отношении российских граждан, периодически происходили инциденты, связанные с недопуском на территорию страны или невыдачей виз консульскими службами гражданам, у которых в паспорте присутствовало ВНЖ Турции или количество поездок являлось большим или срок нахождения в Турции существенным", - объяснил вице-президент АТОР.

При этом, по его словам, нет никаких официальных правил, которыми могли бы руководствоваться российские граждане, которые летят в Китай, в отношении поездок в Турцию. "Это все остается исключительно на усмотрение пограничника", - добавил Мурадян.

Ранее издание Tourdom сообщило, что российского туриста не пустили в Китай по безвизу из-за турецких штампов в загранпаспорте. В связи с напряженными отношениями между странами пограничники КНР ранее неоднократно отказывали во въезде россиянам, проводившим в Турции более 28 дней.