Патриотический автопробег посвятят 85-летию начала формирования народного ополчения

Проект становится ежегодным благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следующий автопробег в рамках проекта "Города-герои - города героев" будет посвящен 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Шапошников поделился планами работы столичного парламента на осеннюю сессию, среди которых организация патриотической акции.

"Планируем продолжить масштабный патриотический проект "Города-герои - города героев", приуроченный к 80-летию Победы и 60-летию присвоения Москве почетного звания "Город-герой". Он получил огромную общественную поддержку, а автопробег объединил 11 городов-героев России и Белоруссии, десятки тысяч человек. Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина проект становится ежегодным. Мы хотим посвятить следующий автопробег 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны", - рассказал Шапошников.

Патриотический проект "Города-герои - города героев" был инициирован председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым и приурочен к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой Победы. В рамках проекта с 29 апреля по 8 мая прошел автопробег: автоколонна из 11 автомобилей "Москвич" и двух машин Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей 29 апреля проехала по Садовому кольцу, затем экипажи отправились через 17 российских и три белорусских региона по трем маршрутам.

Другие вопросы Мосгордумы

По словам Шапошникова, столичный парламент на осенней сессии рассмотрит вопросы формирования бюджета столицы на следующий год. Также будет вести деятельность рабочая группа по вопросам законодательного регулирования работы антикафе, где содержатся животные.

"Один из приоритетов в международной повестке - развитие межпарламентских связей. Мосгордума стала инициатором создания Парламентского движения столиц стран БРИКС. Его цель - выстроить прямые связи между мегаполисами, которые сталкиваются с похожими вызовами. Этот год мы активно работаем над архитектурой нового движения, выступаем одним из ключевых участников на Международном муниципальном форуме БРИКС, который состоится в конце октябре в Санкт-Петербурге", - добавил председатель Мосгордумы.

Шапошников уточнил, что будет продолжена работа по поддержке участников СВО и членов их семей.