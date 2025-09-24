В поселке Никола Иркутского района области на базе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России пройдут демонстрационные учения

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Иркутская область готова делиться своим опытом по борьбе с лесными пожарами и незаконными рубками леса. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на XII заседании совместной коллегии МЧС Республики Беларусь, МЧС Республики Казахстан и МЧС России.

24 сентября в Иркутске прошло заседании совместной коллегии, в котором приняли участие глава МЧС России Александр Куренков, руководитель МЧС Республики Беларусь Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов и губернатор области Игорь Кобзев.

"Мы накопили определенные знания и практический опыт в реагировании на чрезвычайные ситуации. И этим опытом мы готовы делиться. В частности, борьба с лесными пожарами и незаконными рубками. Последние пять лет мы активно занимались этим вопросом, и результаты есть. Так, например, в прошлом году площадь лесных пожаров снизилась почти в семь раз по сравнению с 2019 годом. В два раза мы увеличили финансирование противопожарных мероприятий. Увеличена численность пожарной службы, возросла ее оснащенность", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова главы региона. По словам Куренкова, за последние три года в регионе количество чрезвычайных ситуаций снизилось в три раза, пострадавших - в 10 раз.

Участники совместной коллегии обсудили вопросы обеспечения безопасности на водных объектах, ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, а также особенности осуществления контрольной надзорной деятельности и технического регулирования в системе МЧС. Стороны определили приоритетные направления сотрудничества на 2026 год и утвердили план работы Совместной коллегии на этот период. "Отношения спасательных ведомств наших государств, безусловно, носят не только партнерский, но и дружеский, я бы сказал, братский характер. Это обусловлено схожим менталитетом и едиными подходами в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул он.

25 сентября в поселке Никола Иркутского района области на базе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России пройдут демонстрационные учения. Они организованы для ознакомления иностранных партнеров с возможностями БПСО. По плану учений спасатели отработают ликвидацию условных чрезвычайных ситуаций с применением авиации, включая тушение природного пожара в Прибайкальском национальном парке, спасение пассажиров с терпящего бедствие судна на акватории озера Байкал, а также ликвидацию последствий ДТП.