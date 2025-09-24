Новый аттракцион будет открыт к посещению до начала горнолыжного сезона 2025-2026

ЧЕРКЕССК, 24 сентября. /ТАСС/. Самый высокий в России подвесной мост открыли в экстрим-парке всесезонного горного курорта "Архыз" (Карачаево-Черкесия), сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

"Состоялось долгожданное событие - открытие первого в Карачаево-Черкесии и самого высокого в России подвесного моста. Этот уникальный аттракцион расположен на верхней станции канатной дороги "Орбита", на высоте 3 030 метров над уровнем моря и является частью нового высокогорного экстрим-парка курорта", - говорится в сообщении.

С моста длиной 100 м открываются панорамы Кавказских гор и вершина Эльбруса. Новый аттракцион будет открыт к посещению до начала горнолыжного сезона 2025-2026. "Уникальная конструкция, дизайн и расположение этого подвесного моста позволяют испытать туристам совершенно новые незабываемые ощущения на высоте более 3 тыс. метров над уровнем моря. Расположение подвесного моста на такой высоте - безусловный рекорд. Безопасность туристам гарантирует специальный инструктаж перед прохождением и страховочное снаряжение, которое обязан надеть каждый, кто планирует по нему прогулку", - цитирует пресс-служба гендиректора курорта Романа Киранчука.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.