Предприятие нанесло ущерб окружающей среде из-за подтопления буксира на Енисее

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Тюменской области с требованием взыскать с Обь-Иртышского речного пароходства более 1,5 млрд рублей ущерба, нанесенного природной среде 8 июня при частичном подтоплении буксира на Енисее. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"Полагая, что в результате действий ответчика причинен вред окружающей среде, Росприроднадзор обратился в суд с требованием о взыскании с общества ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 1 538 272 472 рубля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на иск сообщили, что 8 июня буксир-толкач, собственником которого является пароходство, при прохождении речных порогов на Енисее повредил рулевое управление и получил пробоину, после чего сел на мель. Из поврежденного топливного бака разлилось дизельное топливо. Отобранные пробы воды в месте аварии и еще в восьми точках ниже по течению показали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. Согласно закону "Об охране окружающей среды", юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме.

Ранее ТАСС сообщал, что теплоход буксировал две баржи, которые отцепились после удара о пороги. По информации Единой дежурной диспетчерской службы Енисейского района, произошел разлив 10-15 тонн дизтоплива. В результате происшествия никто не пострадал, судовой ход не был нарушен.