Дипломаты сообщили, что два человека находятся в реанимации без сознания

АНКАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Десять пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Аланье россиян остаются в больницах, двое из них - в реанимации без сознания. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"По состоянию на 12:00 (совпадает с мск), в больницах остаются 10 россиян. Двое из них находятся в реанимации без сознания. По поступающей информации, медицинские услуги оказываются пострадавшим в необходимом объеме на основании страховых полисов", - сообщили дипломаты. Также они отметили, что "генконсульство в случае обращений родственников оказывает им консульское содействие и держит на контроле ситуацию с пострадавшими россиянами".

23 сентября в районе города Аланья в провинции Анталья принадлежащий частной компании туристический автобус врезался в двигавшийся в попутном направлении пассажирский микроавтобус. 15 человек пострадали, в том числе двое получили тяжелые травмы.