Развитие технологии длительного хранения в арктической зоне приведет к ускорению внедрения новых технологий, повышению эффективности работы

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Росрезерв пригласил страны СНГ принять участие в исследовании возможностей хранения продуктов и промышленных товаров в условиях арктической зоны. Такое предложение высказал глава Росрезерва Дмитрий Гогин на заседании консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах - участниках СНГ в Казани.

"Росрезерв с 1980 года по настоящее время принимает активное участие в эксперименте по исследованию возможностей длительного хранения продовольственных промышленных товаров и смазочных материалов в условиях нерегулируемых температур арктической зоны. <...> Приглашаю вас присоединиться к участию в этом уникальном эксперименте", - обратился он к участникам заседания.

Гогин отметил, что развитие технологии длительного хранения в арктической зоне приведет к ускорению внедрения новых технологий, повышению эффективности работы. "Обеспечение продовольственно-энергетической безопасности в регионах арктической зоны в рамках северного завоза является одним из приоритетных направлений работы Росрезерва России", - добавил он.

В заседании, которое проходит 24-25 сентября в Казани, принимают участие делегации органов государственной власти, осуществляющие управление государственными материальными резервами в Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.