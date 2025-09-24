ГД приняла в I чтении проект об установлении Дня штурма и взятия Кенигсберга

По словам авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать сохранению исторической памяти, укреплению национального единства и преодолению исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает установление в России новой памятной даты 9 апреля - Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Документ на рассмотрение палаты парламента внесла группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как отмечается в пояснительной записке, для современной России Калининград представляет собой не только форпост на западе страны, но и важный экономический центр. "Регион обеспечивает присутствие России в Балтийском море, где базируется Балтийский флот. Таким образом, область остается стратегическим плацдармом, усиливающим позиции России в Европе", - указано в сопроводительных материалах.

По словам авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать сохранению исторической памяти, укреплению национального единства и преодолению исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны. "Введение новой памятной даты подчеркнет важность роли региона в отечественной истории, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и формированию уважения к подвигу советских солдат", - подчеркнули сенаторы.

Взятие Кенигсберга стало одним из самых ярких и важных событий на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 9 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Кенигсберга". Эта награда стала единственной медалью СССР, учрежденной за взятие города-крепости, а не за освобождение европейской столицы.

Штурм Кенигсберга проходил 6-9 апреля 1945 года. Им руководил Маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, было захвачено более 2 тыс. орудий, 1 652 миномета и 128 самолетов. При штурме погибли, по разным данным, от 7 до 7,5 тыс. советских солдат и офицеров. Медалью "За взятие Кенигсберга" наградили 760 тыс. человек, 216 солдат и офицеров получили звания Героя Советского Союза.

4 июля 1946 года указом президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград. Массовое переселение в область из регионов РСФСР и Белоруссии было инициировано подписанным Иосифом Сталиным постановлением Совета министров СССР №1522 от 9 июля 1946 года. Сейчас в области проживает более 1 млн человек. В их числе 1 392 ветерана Великой Отечественной войны, учитывая всех, кто относится к этой категории по федеральному закону "О ветеранах". Из них 65 инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 7 участников штурма Кенигсберга, сообщили ТАСС в министерстве социальной политики региона.