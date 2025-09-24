Президент подчеркнул важность совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам заседания Всероссийского совещания уполномоченных по правам человека в субъектах России, отметив важность совершенствования деятельности омбудсменов.

"Необходимо и дальше совершенствовать деятельность уполномоченных по правам человека. В том числе - своевременно предоставлять правовую поддержку, содействовать в надлежащем обеспечении социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей. И конечно, следует принципиально реагировать на любые нарушения в сфере уголовно-правового и уголовно-исполнительного законодательства, эффективнее использовать предусмотренные законом инструменты по защите прав граждан в судах", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что заседание объединило уполномоченных по правам человека из всех регионов России, а также - представителей органов государственной власти, научных кругов, общественных организаций. "Вам предстоит всесторонне обсудить актуальные профессиональные вопросы, обменяться опытом и законодательными наработками", - добавил Путин.

Президент также отметил, что все последние годы институт уполномоченных по правам человека активно укреплялся. Важным шагом в его развитии стало принятие в 2020 году Федерального закона "О региональных уполномоченных по правам человека в Российской Федерации", который расширил возможности для защиты прав, свобод и законных интересов граждан России.

"Рассчитываю, что высказанные в ходе всероссийского совещания предложения и рекомендации послужат решению стоящих перед вами многоплановых задач", - заключил президент.