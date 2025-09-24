Прогноз соответствует октябрьским значениям

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха в ночь на 25 сентября понизится до нуля градусов в некоторых районах Московского региона. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ближайшей ночью температура в Москве будет находиться в диапазоне 2-4 градусов, по области ожидается понижение до ноля [градусов]. И днем в четверг - всего-навсего 9-11 градусов. Такая температура ночью уже холодная и день совсем не жаркий. Она соответствует октябрьским значениям", - рассказал метеоролог.

В пятницу будет преобладать переменная облачность, температура днем немного повысится, но ночные значения останутся низкими. Ночью прогнозируется от 1 до плюс 5 градусов в Москве, а днем - до 13-14 градусов, что ниже нормы на 1 градус.