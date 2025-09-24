В Новосибирской области увеличивается число обучающихся медиков-целевиков

В 2025 году поступили 409 абитуриентов

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. студентов-целевиков обучаются Новосибирском медицинском университете (НГМУ). Их количество из года в год увеличивается, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова на пресс-конференции в ТАСС.

"Наши студенты-целевики и клинические ординаторы учатся в разных вузах, в том числе в вузе в Москве. Сейчас на втором году обучения наши студенты учатся в Москве (по хирургии) и в Санкт-Петербурге (по детской онкологии). Но, конечно же, основной - это наш родной медицинский университет", - сказала Аксенова в пресс-центре ТАСС, отметив, что число обучающихся медиков-целевиков в Новосибирской области увеличивается и теперь составляет 70% от всех студентов.

В этом году поступили 409 абитуриентов. По направлению лечебное дело учатся 249 студентов, по педиатрии - 143, по стоматологии - 12. Есть единичные договоры на медико-профилактическое дело, клиническую психологию и фармацию.

По словам замминистра, в НГМУ на разных курсах сейчас обучается 2 078 студентов-целевиков, которые в ближайшие годы пополнят больницы области. Также в этом году заключено 218 договоров целевого набора в клиническую ординатуру. Эти студенты уже через два года пополнят медучреждения в качестве узкоспециальных врачей

Заместитель директора Новосибирского медицинского колледжа по учебной работе Оксана Смирнова рассказала на пресс-конференции, что в это учебное заведение было подано более 3 тыс. заявлений. Приняли 1 578 студентов. Наиболее востребованные специальности - сестринское дело, лечебное дело. "В настоящий момент уже более 45 студентов первого курса заключили целевые договоры", - подчеркнула она.