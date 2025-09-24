Как заявила председатель Совфеда, по итогам 2024 года полуостров посетили почти 50 тыс. человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Чукотка вскоре может конкурировать с Сочи по количеству туристов, посетивших регион. Об этом сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии в рамках "Часа субъекта Российской Федерации".

"По итогам прошлого года полуостров посетили почти 50 тыс. человек, при населении округа 48 тыс. человек, что в два раза больше, чем годом ранее. Это лучший показатель по динамике роста турпотока в Арктическом регионе. Такими темпами, я думаю, что Чукотка будет скоро конкурировать с Сочи", - сказала она.