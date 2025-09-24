Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что до конца 2025 года планируется открыть еще три таких центра

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию двух новых центров женского здоровья завершены в Москве на базе больниц им. Юдина и Вересаева. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве появились еще два центра женского здоровья - в больницах им. Юдина и Вересаева. Теперь в столице 13 центров, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, и восемь из них открылись в текущем году", - написал Собянин.

Он уточнил, что для запуска центра женского здоровья в ГКБ им. Юдина специалисты реконструировали здание площадью почти 2 тыс. кв. м. В нем оборудовали 18 кабинетов акушеров-гинекологов, дневной стационар, кабинеты УЗИ-диагностики, маммографии и многое другое. Новый центр откроется 29 сентября. Центр женского здоровья на базе ГКБ им. Вересаева на Лобненской улице уже начал прием пациентов.

Мэр подчеркнул, что до конца года планируется открыть еще три таких центра.

"Женское здоровье - абсолютный приоритет. Так, в сентябре 2024-го столица первой в России запустила программу по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой". Для москвичек бесплатно проводятся такие процедуры, как анализ крови на уровень АМГ и криоконсервация яйцеклеток. За год порядка 270 тыс. горожанок сдали тест на уровень АМГ", - заключил Собянин.