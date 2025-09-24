При неисправной работе батарей можно обратиться в диспетчерскую службу района или управляющую компанию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Температура в квартирах в отопительный период должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если в доме топят слабо, жителям следует обратиться в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию, сообщили ТАСС в коммунальных службах Москвы.

"Если в квартире плохо греют батареи, обратитесь в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации", - сказал собеседник агентства.

В случае, если после обращения проблема не решена или звонок остался без ответа, можно сообщить о плохой работе отопительных систем в столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства. Операторы круглосуточно принимают заявки об авариях, жалобы и замечания по поводу работы отопительных систем по номеру горячей линии Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) Москвы: + 7 (495) 539-53-53. Также можно воспользоваться электронной приемной ведомства.

Сообщить о проблемах при включении отопления можно на специальную линию ПАО "МОЭК" по телефону: 8 (800) 100-23-29. Если батареи в квартире холодные, но в доме при этом уже включено отопление, речь может идти о воздушной пробке - воздухе, который не пропускает воду в батарею. В этом случае также можно обратиться к специалистам, которые удалят завоздушивание.

Столбики термометров в квартирах не должны опускаться ниже 18-20 градусов тепла, в офисах - 20, в школьных классах - 18. В группах детских садов температура должна быть не ниже отметки в 22 градуса, в спальнях - 19 градусов. Для точного измерения температуры в помещении следует закрыть все окна и двери, а термометр держать в метре от пола в центре помещения. Батарея и наружная стена должны быть не меньше, чем в полуметре от измеряющего прибора.