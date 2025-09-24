Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил развитие в стране телемедицинских технологий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские офтальмологи выполняют почти 120 тысяч высокотехнологичных операций в год, такую помощь оказывают 242 медицинских организаций в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день 242 медицинские организации оказывают высокотехнологичную помощь по данному профилю. И в стране сегодня оказывается уже практически 120 тысяч объемов медицинской помощи пациентам", - сказал министр в ходе открытия XVIII Российского общенационального офтальмологического форума, посвященная 125-летнему юбилею Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней им. Гельмгольца.

Мурашко также отметил развитие в стране телемедицинских технологий. "Сегодня эти цифры составляют уже более 7 тысяч [телемедицинских] консультаций ежегодно. Причем хочу отметить, что в этом году идет прирост, еще впереди более квартала этого года, а уже сегодня телемедицинских консультаций проведено более 5 тысяч. И это связано в том числе и с повышением качества помощи, это и обучение, и в том числе оказание помощи бойцам, которые находятся в приближенной зоне специальной военной операции", - отметил министр.

Сотрудников центра также поздравила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Многие сотрудники института работают в новых субъектах Российской Федерации, оказывая помощь населению этих регионов. Работают на передовой и работают здесь, в стенах института, помогая участникам и ветеранам специальной военной операции. Я хочу поблагодарить вас сердечно за эту работу", - добавила она.