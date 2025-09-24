В Калининграде улице дали имя Героя России Сергея Чебнева

Решение об этом принято депутатами горсовета

КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Имя участника специальной военной операции (СВО) Героя Российской Федерации Сергея Чебнева будет носить одна из новых улиц в Калининграде. Решение об этом принято депутатами горсовета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Алексей Беспрозванных.

"Решение принято окончательно. Сегодня депутаты горсовета единогласно поддержали инициативу [о присвоении имени Героя России Чебнёва одной из улиц в Калининграде], - написал губернатор.

Он уточнил, что улица проходит параллельно Аллее Чемпионов на Октябрьском острове на участке от улицы 2018 года до Восточной эстакады. "Учли пожелания вдовы Ольги Чебнёвой", - отметил Беспрозванных.

"Навсегда увековечим имя Героя в жизни региона. Школу №24 также назвали в честь Сергея Чебнёва", - заключил глава области.

О герое

Подполковник Чебнёв (позывной "Отмель") на момент начала СВО на службе в армии не состоял, он пришел в военкомат добровольцем по мобилизации. Он возглавил батальон и выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области. В 2022 году он был награжден медалью Суворова, в 2023 году - медалью "За отвагу", в 2024 году - орденом Мужества.

Звание Героя России было присвоено ему (посмертно) за подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи Суджи. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. 18 августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО Himars, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнёв принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнёва задержали наступление боевиков, обеспечили возможность для ВС РФ перебросить резервы.

Сергей Чебнёв похоронен на Аллее Героев Военно-мемориального комплекса в поселке Медведевке под Калининградом.