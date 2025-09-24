Жителя Карелии приговорили к 1,5 года ограничения свободы по делу об отравлении

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 150 тыс. рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 сентября. /ТАСС/. Суд признал жителя Карелии виновным по делу о массовом отравлении шаурмой в Сегеже. Его приговорили к 1,5 года ограничения свободы, сообщили на сайте прокуратуры региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году 6 месяцам ограничения свободы и удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 150 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что в период с марта 2023-го по май 2024 года мужчина вел на территории Сегежи деятельность по приготовлению пищи, ее хранению и продаже населению. Он арендовал торговый ларек возле дома 37 по улице Спиридонова, который оборудовал для приготовления шаурмы. Мужчина не соблюдал санитарно-эпидемиологические правила, что привело к массовому острому инфекционному заболеванию у 57 человек и отравлению у 36.

Ранее прокуратура Сегежского района выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности, охране труда, а также факты несоблюдения экологических требований при эксплуатации объекта. В связи с этим в отношении предпринимателя возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновному назначены наказания в виде предупреждения и штрафов общей суммой 27 тыс. рублей.