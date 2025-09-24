Первый замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Сергей Першенков отметил, что судебными органами признана экстремистской и запрещена деятельность 127 организаций

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 700 уголовных дел экстремистской направленности возбуждено в РФ по материалам полиции. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Сергей Першенков.

"Судебными органами признана экстремистской и запрещена деятельность 127 организаций, из которых 9 в текущем году. По материалам сотрудников полиции возбуждено более 700 уголовных дел экстремистской направленности", - сказал он в ходе заседания общественного совета при МВД РФ.

Першенков добавил, что в рамках пресечения фальсификации истории пресекаются деяния, связанные с продвижением идеи нацистской Германии и неонацизма.