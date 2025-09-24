В рамках субботника состоятся фитнес-разминка, экологическая лекция, мастер-классы, лотерея и концерт

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Участие около 20 тыс. человек ожидается в экофестивале акции "Вода России" и Дне реки Сунжа, которые состоятся в Ингушетии 27 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

"27 сентября в сельском поселении Нестеровское на прибрежной территории реки Ассы пройдет самый масштабный экофестиваль сезона в рамках Всероссийской акции "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие". Уборка приурочена к региональному празднику - Дню реки Сунжа. Всего в мероприятии планируется участие 20 тысяч человек: волонтеры, представители республиканских властей, экологических сообществ и активные жители республики объединятся ради чистоты и сохранения водных ресурсов региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках субботника состоятся фитнес-разминка, экологическая лекция, мастер-классы, лотерея и концерт.

"В прошлогодних экоакциях в Ингушетии приняли участие почти 80 тысяч человек - вместе они очистили 306 км берегов и собрали более 9 тыс. кубометров мусора. Уже в этом году республике снова удалось продемонстрировать такие же высокие показатели: только с начала года к уборкам в рамках акции присоединились почти 63 тысячи волонтеров, очищено 400 км береговой линии и собрано около восьми тысяч кубометров отходов. Для нас символично, что заключительный экофестиваль проходит именно здесь, где столько энергичных и неравнодушных людей: Ингушетия уверенно сохраняет статус одного из лидеров экологического движения страны по очистке берегов водных объектов", - передает пресс-служба слова замдиректора аналитического центра Минприроды России Андрея Мацурова.

Завершить акцию планируется проведением конкурса "Необычная находка" по выбору самых удивительных предметов, найденных в ходе уборки.