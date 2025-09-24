Готовится проектная документация для электросетей и строительство дорог

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Запорожской области провели кадастрирование земли для реализации на Азовском побережье в Приморске федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". О проведенных работах губернатор Евгений Балицкий рассказал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"У нас активно развивается проект "Пять морей и озеро Байкал". Вот тут на карте мы привели: мы сделали кадастрирование земли, передаем сейчас [вице-премьеру РФ] Дмитрию Николаевичу Чернышенко, который курирует этот проект. У нас здесь предусмотрены и лесхоз, и развитие города, и инфраструктура", - сказал Балицкий.

Он добавил, что сейчас готовится проектная документация для электросетей, строительство дорог, "чтобы обеспечить в полном объеме развитие данного кластера". Глава региона заявил, что проект станет "одним из драйверов Запорожской области".

Круглогодичный курорт Приморск в рамках федерального проекта "Пять морей и Байкал" планируется построить до 2035 года, его общая стоимость - более 350 млрд рублей. Прогнозируемый туристический поток на курорте - 2 млн человек, будет создано порядка 20 тыс. рабочих мест. На территории будут расположены более 100 гостиниц, яхтенная марина и многое другое.

Проект "Пять морей и озеро Байкал" направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах страны, включая Калининградскую, Запорожскую области, Краснодарский и Приморский края, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Крым и Дагестан, а также Иркутскую область и Республику Бурятия. Он позволит увеличить номерной фонд на 77 тыс., создать более 90 тыс. новых рабочих мест и привлечь около 10 млн дополнительных туристов в год.