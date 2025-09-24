На портале мэра Москвы появился раздел об истории и стратегии развития ВДНХ

Информация сопровождается историческими снимками и фотографиями обновленных павильонов, фонтанов, памятников и живописных локаций

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Раздел о ВДНХ, где собраны ключевые факты об истории выставки, ее традициях и стратегии развития до 2030 года, появился на портале мэра столицы. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Онлайн-проект состоит из нескольких тематических блоков, первый рассказывает о возрождении комплекса, начавшемся в 2014 году. На ВДНХ не только отреставрировали архитектурные памятники, но и создали новые уже полюбившиеся москвичам и туристам объекты. Среди них - "Москвариум", канатная дорога "Воздушный трамвай" и музей "Атом", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Отдельное внимание уделено музейно-выставочному кластеру, который на сегодняшний день насчитывает больше 30 объектов, включая центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", музей кино и постоянно пополняется. Так, в конце 2024-го в павильоне №59 "Зерно" открылся Музей героизма, посвященный подвигам защитников Отечества. В этом году на территории комплекса появился единственный в России Биокластер. Его первая точка - павильон №29 "Цветоводство и озеленение", до лета 2026 года появятся еще четыре площадки.

Информация в разделе сопровождается историческими снимками и фотографиями обновленных павильонов, фонтанов, памятников и живописных локаций. ВДНХ в настоящий момент объединяет 42 отреставрированных объекта культурного наследия, 325 гектаров благоустроенного общественного пространства. Сергунина подчеркнула, что с начала года выставочный комплекс посетили больше 18 млн человек, 10,5 млн из них - в летний период. "Для гостей организовали тысячи мероприятий: фестивали, концерты, спортивные состязания и деловые форумы, за время теплого сезона гиды разработали около 60 новых экскурсий по музеям и территории комплекса", - добавила она.

Кроме того, ВДНХ стала одной из ключевых площадок масштабного проекта "Лето в Москве". Здесь проходили показы пятой Московской недели моды, фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов", международный фестиваль искусств "Вдохновение", гастрофестиваль "Вкусы России", празднование Дня города и другие мероприятия.